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Polizei Wuppertal

POL-W: W Einsatz der Polizei in Wichlinghausen

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (01.06.2026, 02:00 Uhr) nahm die Polizei in 
Wuppertal 
einen Mann nach einer Bedrohung fest.

Ein 25-jähriger Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in 
Wichlinghausen meldete einen 52-jährigen Mitbewohner, der mit dem 
Einsatz einer Schusswaffe gedroht haben sollte.

Um eine weitere Gefährdung zu unterbinden kamen Spezialkräfte der 
Polizei zum Einsatz.

Der 52-Jährige konnte um 05:50 Uhr widerstandslos festgenommen 
werden.

Die Beamten stellten eine Softairwaffe sowie eine Machete und ein 
Einhandmesser sicher.

Gegen den Beschuldigten legten die Beamten eine Strafanzeige vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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