Polizei Wuppertal

POL-W: W Einsatz der Polizei in Wichlinghausen

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (01.06.2026, 02:00 Uhr) nahm die Polizei in Wuppertal einen Mann nach einer Bedrohung fest. Ein 25-jähriger Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in Wichlinghausen meldete einen 52-jährigen Mitbewohner, der mit dem Einsatz einer Schusswaffe gedroht haben sollte. Um eine weitere Gefährdung zu unterbinden kamen Spezialkräfte der Polizei zum Einsatz. Der 52-Jährige konnte um 05:50 Uhr widerstandslos festgenommen werden. Die Beamten stellten eine Softairwaffe sowie eine Machete und ein Einhandmesser sicher. Gegen den Beschuldigten legten die Beamten eine Strafanzeige vor.

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