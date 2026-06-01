POL-W: SG Rennradfahrer bei Unfall schwerverletzt

Wuppertal (ots) - Am 31.05.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es auf der L81 zu einem Unfall mit einem Motorrad und einem Pkw. Ein 59-jähriger Wuppertaler fuhr mit seiner Yamaha FJ 1200 in einer Gruppe von Motorradfahrern auf der L81 in Richtung Remscheid. Im Bereich der Straße In der Heye verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Zweirad und stieß mit dem Honda HR-V einer 73-jährigen Remscheiderin ...

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