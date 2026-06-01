POL-W: SG Rennradfahrer bei Unfall schwerverletzt
Wuppertal (ots)
Am 30.05.2026, gegen 08:15 Uhr, kam es auf der Platzhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige wollte mit ihrem Toyota Aygo von der Platzhofstraße in die Weinsbergtalstraße abbiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen einen entgegenkommenden 39-jährigen Rennradfahrer auf der Gegenspur. Im Zuge des Zusammenpralls sowie des darauffolgenden Sturzgeschehens, erlitt der 39-Jährige schwere Verletzungen, welche einen stationären Krankenhausaufenthalt notwendig machten. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 9.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de
Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W
Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell