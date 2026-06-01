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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Rennradfahrer bei Unfall schwerverletzt

Wuppertal (ots)

Am 30.05.2026, gegen 08:15 Uhr, kam es auf der Platzhofstraße zu 
einem Verkehrsunfall.

Eine 21-jährige wollte mit ihrem Toyota Aygo von der Platzhofstraße 
in die Weinsbergtalstraße abbiegen. Dabei übersah sie nach bisherigen
Erkenntnissen einen entgegenkommenden 39-jährigen Rennradfahrer auf 
der Gegenspur. Im Zuge des Zusammenpralls sowie des darauffolgenden 
Sturzgeschehens, erlitt der 39-Jährige schwere Verletzungen, welche 
einen stationären Krankenhausaufenthalt notwendig machten. Die 
21-Jährige wurde leicht verletzt. 

Der Sachschaden liegt bei circa 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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