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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fahrer lässt nach Unfall Fahrzeug zurück und flüchtet zu Fuß

Wuppertal (ots)

Freitagabend (29.05.2026, 19:30 Uhr) verursachte ein bislang 
unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall und entfernte sich 
anschließend zu Fuß von der Örtlichkeit. 

Der Fahrzeugführer war mit einem Mercedes auf der 
Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Focher Straße unterwegs. Als der 
vor ihm fahrende 17-Jährige (Teilnehmer am begleiteten Fahren) mit 
einem BMW nach links in eine Einfahrt einfahren wollte, überholte der
Mercedes den BMW. Unmittelbar danach kam der Mercedes-Fahrer nach 
links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Gehweg mit einem 
Pfosten und einer Schaufensterscheibe. Nachdem der Mercedes gegen 
einen Baum geprallt war, kam das Fahrzeug zum Stehen. 
Alle Fahrzeuginsassen (drei oder vier Personen) entfernten sich zu 
Fuß von der Örtlichkeit und ließen das sehr stark beschädigte 
Fahrzeug zurück. 

Unfallzeugen informierten die Polizei. 

Nach ersten Erkenntnissen verkaufte der Fahrzeughalter sein Fahrzeug 
vor einigen Wochen.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 27.500 Euro. 

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem bislang 
unbekannten Unfallfahrer aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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