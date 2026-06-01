Polizei Wuppertal

POL-W: SG Fahrer lässt nach Unfall Fahrzeug zurück und flüchtet zu Fuß

Wuppertal (ots)

Freitagabend (29.05.2026, 19:30 Uhr) verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend zu Fuß von der Örtlichkeit. Der Fahrzeugführer war mit einem Mercedes auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Focher Straße unterwegs. Als der vor ihm fahrende 17-Jährige (Teilnehmer am begleiteten Fahren) mit einem BMW nach links in eine Einfahrt einfahren wollte, überholte der Mercedes den BMW. Unmittelbar danach kam der Mercedes-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Gehweg mit einem Pfosten und einer Schaufensterscheibe. Nachdem der Mercedes gegen einen Baum geprallt war, kam das Fahrzeug zum Stehen. Alle Fahrzeuginsassen (drei oder vier Personen) entfernten sich zu Fuß von der Örtlichkeit und ließen das sehr stark beschädigte Fahrzeug zurück. Unfallzeugen informierten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen verkaufte der Fahrzeughalter sein Fahrzeug vor einigen Wochen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 27.500 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Unfallfahrer aufgenommen.

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