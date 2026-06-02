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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall mit Leichtkraftfahrzeug

Wuppertal (ots)

Am 01.06.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es im Theodor-Storm-Weg zu einem 
Alleinunfall mit einem Leichtkraftfahrzeug.

Ein 16-jähriger Jugendlicher fuhr gemeinsam mit einem 16-jährigen 
Beifahrer in einem Opel Rocks den Theodor-Storm-Weg entlang. Um eine 
Parklücke nutzen zu können wollte der Fahrer wenden, wobei er jedoch 
nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.
Der Opel kippte auf die linke Seite und blieb auf der Straße liegen.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch 
Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus 
gebracht. 

Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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