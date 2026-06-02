Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall mit Leichtkraftfahrzeug

Wuppertal (ots)

Am 01.06.2026, gegen 15:30 Uhr, kam es im Theodor-Storm-Weg zu einem Alleinunfall mit einem Leichtkraftfahrzeug. Ein 16-jähriger Jugendlicher fuhr gemeinsam mit einem 16-jährigen Beifahrer in einem Opel Rocks den Theodor-Storm-Weg entlang. Um eine Parklücke nutzen zu können wollte der Fahrer wenden, wobei er jedoch nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Opel kippte auf die linke Seite und blieb auf der Straße liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell