Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Trickdiebstahl und warnt

Pfungstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen (28.7.) versucht einen 66 Jahre alten Mann um sein Hab und Gut zu bringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 66-Jährige gegen 9.45 Uhr in einer Bankfiliale in der Eberstädter Straße und hob Geld an einem Automaten ab. Beim Abheben wurde er von einem der Unbekannten abgelenkt, während sein Komplize versuchte das gerade abgehobene Geld aus dem Ausgabefach zu erbeuten. Eine Zeugin beobachtete die Tat und konfrontierte die Kriminellen mit ihrem Vorhaben, woraufhin die Beiden in unbekannte Richtung das Weite suchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang noch ohne Erfolg.

Einer der Beiden soll circa 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und kräftig sein. Zur Tatzeit soll er mit einem grau-blauen Oberteil mit langen Ärmeln, einer langen Hose und einer weißen Kappe mit blauem Schild bekleidet gewesen sein.

Sein Komplize soll circa 50 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und kräftiger Statur sein. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein, eine Umhängetasche mit sich geführt haben und eine Schiebermütze getragen haben.

Zeugen, welche die beiden Männer an der Tatörtlichkeit wahrgenommen haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei und rät:

Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden. Achten Sie bei "Hilfsleistungen" oder unerwarteten Annäherungen auf den Abstand zum Gegenüber. Oft nutzen Trickdiebe nur einen Vorwand, um sich Ihnen zu nähern. Falls Sie Ihren Geldbeutel rausholen, lassen Sie sich nicht hineinschauen und lassen Sie sich vor allem nicht ablenken.

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