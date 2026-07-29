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POL-DA: Griesheim: "Fahrraddieben keine Chance geben" - Fahrradcodieraktion der Polizeistation Griesheim

POL-DA: Griesheim: "Fahrraddieben keine Chance geben" - Fahrradcodieraktion der Polizeistation Griesheim
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Griesheim (ots)

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehören, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Die Polizeistation Griesheim lädt in diesem Zuge zu einer Fahrradcodierung ein.

Wann: Sonntag, den 23.08.26; 12 - 16 Uhr

Wo: Hof der Polizeistation Griesheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 65 64347 Griesheim

Für die geplante Codieraktion ist eine Voranmeldung erforderlich. Anmeldungen werden am Donnerstag, dem 13.08.2026 und am Freitag, dem 14.08.2026, jeweils ab 10 Uhr unter den Telefonnummer 06155/8385 - 21 entgegengenommen.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, erforderliche Daten zur Person und zum Fahrrad (Hersteller, Typ und Rahmennummer) bereitzuhalten. Für die Codierung selbst sind ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs sollten zudem die Batterieschlüssel mitbringen.

Um Wartezeiten zu vermeiden wird darum gebeten, Anbauteile vom Mittelrahmen vorab zu entfernen (z.B. Schlösser oder Behälter). Carbon-Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Sollten Sie am 23. August 2026 zeitlich verhindert sein, können Sie sich auf der Homepage der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de regelmäßig über weitere Termine in und um Ihre Region informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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