Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Von den Falschen bestohlen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekanntes Täterduo hat sich am Sonntagmorgen (19.7.) als Polizeibeamte ausgegeben und einen Mann im Alter von 33 Jahren unter einem Vorwand am Riegerplatz kontrolliert.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 33-Jährige gegen 0.45 Uhr von den beiden Kriminellen angesprochen und im Verlauf der vermeintlichen Kontrolle entwendeten sie unter anderem Fahrradzubehör. Anschließend stiegen die beiden Männer in einen weißen Transporter und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Einer der Beiden soll zwischen 20 und 30 Jahren alt und circa 1,90 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einer schwarzen Jeans, Stiefeln und einer Weste mit der Aufschrift Polizei bekleidet gewesen sein. Zudem soll er kurze blonde Haare getragen haben.

Sein Komplize soll 1,60 bis 1,70 Meter groß sein und lange braune Haare getragen haben. Auch er soll mit einer Weste mit der Aufschrift "Polizei" bekleidet gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem weißen Transporter geben können, werden gebeten, mit der Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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