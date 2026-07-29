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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbruch in Cannabis-Shop scheitert

Viernheim (ots)

Gewaltsam, über eine mit einem Kanaldeckel eingeworfene Eingangstür, drangen fünf Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (29.07.), gegen 3.25 Uhr, in einen Cannabis-Shop in der Mannheimer Straße ein. Die Unbekannten kamen von dort aber anschließend nicht mehr weiter und flüchteten schlussendlich ohne Beute mit einem dunklen Auto in Richtung Mannheim vom Tatort. Der angerichtete Schaden beläuft sich insgesamt auf geschätzt 2000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das Kommissariat 20 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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