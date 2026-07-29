Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kontrollen im Rahmen "Sichere Innenstadt" - Per Haftbefehl gesucht und Betäubungsmittel sichergestellt

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Programms "Sichere Innenstadt" führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Südhessen, mit Unterstützung von Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Dienstag (28.7.) umfangreiche Personenkontrollen im Herrngarten sowie im umliegenden Bereich durch.

Zwischen 11 und 16 Uhr überprüften sie dabei 16 Personen und leiteten diverse Ermittlungsverfahren ein.

Während der Kontrollen und anschließenden Durchsuchungen stellten die Einsatzkräfte bei einem 44-jährigen Mann Heroin sicher. Zudem verfügte er über keinen gültigen Aufenthaltstitel. Der Tatverdächtige wurde zur Wache gebracht, wo mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

Darüber hinaus fiel den Beamten ein 69-jähriger Mann auf, den sie einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Durchsuchung fanden sie eine Kleinstmenge Crack. Der 69-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Gegen 15 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in der Bismarckstraße einen 38-jährigen Mann. Wie sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen herausstellte, wurde der 38-Jährige aufgrund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehls wegen Diebstahls gesucht. Er wurde daraufhin festgenommen und wird im Laufe des Mittwochs (29.7) einem Haftrichter vorgeführt.

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