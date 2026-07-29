Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Baustelle im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Zwischen Freitagmittag (24.7.) und Dienstagmorgen (28.7.) nahmen bislang unbekannte Täter eine Baustelle im Aumühlenweg ins Visier.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten über eine Tür Zugang zur Baustelle und entwendeten dort Elektrogeräte. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Die Diebe dürften vermutlich ein geeignetes Fahrzeug für den Abtransport genutzt haben. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 20) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

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