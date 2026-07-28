Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Bodenbelag und Werkzeug aus Rohbau entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Eine Baustelle in der Dr.-Richard-Drescher-Straße geriet zwischen Samstag (25.7.), gegen 15.30 Uhr, und Montag (27.7.), gegen 14.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter entwendeten dort mehrere Bodenbeläge und Werkzeug aus einem derzeit im Rohbau befindlichen Gebäude. Der hierdurch angerichtete Schaden wird nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 20) unter der Rufnummer 06151/9690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell