Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Geldautomatensprengung in der Heppenheimer Straße/Ermittler suchen Zeugen

Fürth (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (28.07.) sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Heppenheimer Straße (wir haben berichtet). Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise von Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich mindestens zwei Kriminelle gegen 4.30 Uhr Zutritt zu der Filiale. Dort sprengten sie einen Geldautomaten und flüchteten anschließend mit einem dunklen Auto, vermutlich einem BMW, vom Tatort in Richtung Heppenheim. Das Gebäude wurde durch die Sprengung erheblich beschädigt. Unter anderem wurde eine Wasserleitung zerstört. Verletzt wurde niemand. Über die Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Das Gebäude ist aktuellen Erkenntnissen zufolge aber nicht einsturzgefährdet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelang es den Tätern nicht an die im Automat befindlichen Geldkassetten zu gelangen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief bislang ergebnislos. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen übernommen. Die Vollsperrung der Straßen rund um den Tatort wurde gegen 10.00 Uhr wieder aufgehoben. Die polizeilichen Maßnahmen am Tatort dauern derweil noch an.

Zeugen konnten unmittelbar nach der Tat zwei verdächtige Personen bei der Flucht beobachten. Diese konnten wie folgt beschrieben werden:

1. Person: männlich, circa 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß.

2. Person: männlich, circa 25 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß.

Beide Männer sollen Kapuzen getragen haben, waren dunkel gekleidet und trugen möglicherweise Pullis mit hellen Streifen.

Weitere Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tatverdächtigen und dem beteiligten Auto geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat SO 30)unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6322428

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