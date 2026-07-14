POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Lagerhalle

Warendorf (ots) - Am Montag, 13.7.2026 hielten Polizisten gegen 8.40 Uhr einen Autofahrer auf dem Mühlenweg in Oelde an, weil er zu schnell gefahren war. Bei der weiteren Kontrolle gab der Mann an, weder einen Führerschein noch einen Personalausweis dabei zu haben. Bei der Überprüfung seiner von ihm angegeben Personalien stellte sich heraus, dass diese falsch ...

mehr