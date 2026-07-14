POL-WAF: Ennigerloh. Einbruch in Lagerhalle
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen am Freitag, 10.7.2026, gegen 23.00 Uhr in einen Sanitärbetrieb in der Neubeckumer Straße in Ennigerloh ein. Die Täter stahlen aus einer Lagerhalle Kupferrohre und Messinggegenstände. Diese dürften mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell