Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260702.1: Rellingen - Unbekannter Täter bricht in Einfamilienhaus ein - Zeugen gesucht

Rellingen (ots)

Am Mittwoch (01.07.2026) ist es zu einem Einbruch in der Kellerstraße gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kann der Tatzeitraum auf etwa 06:50 Uhr bis 15:30 Uhr eingegrenzt werden.

Der unbekannte Täter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und durchwühlte daraufhin Schränke und Schubladen. Ob bei der Tat Wertgegenstände entwendet wurden, ist bislang nicht abschließend geklärt.

Derzeit liegen zu der Tat keine Täterhinweise vor.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu dem Wohnungseinbruch und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder dem Täter werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

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