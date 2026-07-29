Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Werkzeug aus Transporter gestohlen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Werkzeuge und ein Radio wurden in der Zeit zwischen Montagabend (27.07.) und Dienstagabend (28.07.) aus dem Innenraum eines am Bahnhof geparkten Transporters der Marke Mercedes gestohlen. Die Täter verschafften sich zuvor gewaltsam über eine eingeschlagene Scheibe Zugang in das Fahrzeug.

Wegen des Aufbruchs hat die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 20) die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06142/696-0.

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