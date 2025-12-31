Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

56237 Oberhaid, L 304 (ots)

Oberhaid - Am Mittwoch, den 31.12.2025 wurde um 19.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 304 zwischen Deesen und Ellenhausen gemeldet. Dort kam ein Transporter in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte über die Schutzplanke, rutschte von dort eine Böschung hinunter und prallte gegen eine Baum. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Bei den Folgeermittlungen wurde bei ihm Alkoholkonsum festgestellt, so dass eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde. An dem Transporter entstand Totalschaden und musste durch den Abschleppdienst mit einem Kran geborgen werden. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell