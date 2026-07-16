Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - E-Scooter entwendet

Dornum - Auto aufgebrochen

Wiesmoor - Radfahrerin verletzt

Großefehn - Transporter-Fahrerin verletzt

Norddeich - Unfallflucht

Dornumersiel - Radfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Scooter entwendet

Unbekannte haben am Sonntag an einer Bushaltestelle in Aurich einen E-Scooter gestohlen. Die Täter zerstörten zwischen 10.30 Uhr und 19 Uhr an der Haltestelle Heuweg ein Seilschloss und entwendeten den E-Scooter der Marke Ninebot. Nur wenige Meter weiter wurde der Scooter dann beschädigt zurückgelassen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Dornum - Auto aufgebrochen

In Dornum ist am Mittwoch ein Auto aufgebrochen worden. Bislang Unbekannte schlugen zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr auf einer Grünfläche in der Cankebeerstraße die hintere Scheibe eines grauen Mercedes E 200 ein. Aus dem Fahrzeug wurde offenbar ein tragbares medizinisches Gerät entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor ist am Mittwoch eine Fahrradfahrerin verletzt worden. Gegen 11 Uhr fuhr ein 76 Jahre alter Honda-Fahrer auf dem Kornblumenweg und wollte nach rechts auf die Hauptstraße einfahren. Er übersah dabei nach ersten Erkenntnissen an der Einmündung eine 74-jährige Frau auf einem Fahrrad. Die 74-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Großefehn - Transporter-Fahrerin verletzt

Zwei Transporter sind am Mittwoch auf dem Postweg in Großefehn kollidiert. Ein 43-jähriger Transporter-Fahrer fuhr gegen 10.10 Uhr auf dem Postweg, als ihm eine 35-jährige Transporter-Fahrerin entgegenkam. Die Fahrzeuge touchierten sich an den Außenspiegeln. Die 35-jährige Fahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. An den Transportern entstand Sachschaden.

Norddeich - Unfallflucht

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Norddeich. Zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, touchierte in der Hafenstraße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Skoda Superb. Der Wagen wurde hinten links beschädigt. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Dornumersiel - Radfahrer verletzt

In Dornumersiel ist am Mittwoch ein Radfahrer gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 23.10 Uhr ein 40-jähriger Mann mit seinem Pedelec auf der Hafenstraße in Fahrtrichtung Störtebekerstraße. Auf Höhe der Hausnummer 5 soll ihn ein Autofahrer überholt haben und zu nah wieder vor ihm eingeschert sein. Der 40-Jährige musste eine Vollbremsung machen und stürzte. Er verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Störtebekerstraße unerlaubt fort. Die Polizei nimmt Hinweise unter 04931 9210 entgegen.

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