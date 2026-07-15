Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Einbruch in Jugendhaus

Aurich - Zwei Verletzte bei Unfall

Krummhörn - Motorradfahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Einbruch in Jugendhaus

Unbekannte sind in ein Jugendhaus in Südbrookmerland eingebrochen. Zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr, verschafften sich derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Jugendzentrum in der Straße Schultrift. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und unter anderem elektronische Geräte gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich sind am Dienstag zwei Personen verletzt worden. Gegen 7 Uhr fuhr ein 61 Jahre alter Audi-Fahrer auf der Siedlerstraße und wollte die Brockzeteler Straße überqueren, um geradeaus in den Richtung Landreiterweg zu fahren. Er missachtete nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer 51-jährigen Hyundai-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Der 61-Jährige und die 51-Jährige wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Krummhörn - Motorradfahrer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag in der Gemeinde Krummhörn verletzt worden. Der 29-Jährige fuhr gegen 14.20 Uhr auf der Greetsieler Straße in Richtung Greetsiel, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mann wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

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