Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Esens - Pedelec-Fahrer flüchtet nach Unfall
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Esens - Pedelec-Fahrer flüchtet nach Unfall
In Esens ist am Dienstag ein Pedelec-Fahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Gegen 8.35 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Thunumer Weg, als ihr ein anderer Pedelec-Fahrer entgegenkam und sie touchierte. Die 18-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der andere Pedelec-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll mittleren Alters gewesen sein und eine schwarze Hose, weiße Schuhe sowie eine graue Sweatjacke mit Kapuze getragen haben. Die Polizeistation Esens bittet um sachdienliche Hinweise unter 04971 926500.
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