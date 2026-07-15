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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Pedelec-Fahrer flüchtet nach Unfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Pedelec-Fahrer flüchtet nach Unfall

In Esens ist am Dienstag ein Pedelec-Fahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Gegen 8.35 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Thunumer Weg, als ihr ein anderer Pedelec-Fahrer entgegenkam und sie touchierte. Die 18-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der andere Pedelec-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll mittleren Alters gewesen sein und eine schwarze Hose, weiße Schuhe sowie eine graue Sweatjacke mit Kapuze getragen haben. Die Polizeistation Esens bittet um sachdienliche Hinweise unter 04971 926500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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