Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Farbschmierereien auf Baustelle

Ihlow - Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

Norden - Radfahrer verletzt

Aurich - Frau auf E-Scooter leicht verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Farbschmierereien auf Baustelle

Auf einer Baustelle in Aurich kam es zu Farbschmierereien. In der Straße Glupe besprühten Unbekannte einen Kettenbagger, zwei Verkehrsbaken und zwei Bauwagen mit Farbe. Die Tatzeit ist zwischen Freitag, 12.45 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Ihlow - Betrug durch falsche Microsoft-Mitarbeiter

In Ihlow ist eine 79 Jahre alte Frau Opfer eines Betrugs geworden. Die Seniorin erhielt am Wochenende auf ihrem Computer-Bildschirm plötzlich eine Sperr-Meldung und wurde aufgefordert, mit dem Microsoft-Support Kontakt aufzunehmen. Sie rief dafür die auf dem Bildschirm angezeigte Rufnummer an. Durch geschickte Gesprächsführung erlangten die Betrüger Fernzugriff auf den Rechner der Frau und konnten eine Summe im dreistelligen Euro-Bereich von ihrem Konto abbuchen. Als die Frau den Betrug erkannte, war das Geld bereits verloren. Sie erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Radfahrer verletzt

Ein Radfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Norden verletzt worden. Gegen 12 Uhr wollte ein 71-jähriger BMW-Fahrer rückwärts von einem Grundstück auf den Hollander Weg abbiegen. Er übersah dabei nach ersten Erkenntnissen eine 55-jährige Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aurich - Frau auf E-Scooter leicht verletzt

In Aurich-Popens ist bei einem Verkehrsunfall am Montag eine Frau auf einem E-Scooter verletzt worden. Ein 84 Jahre alter Autofahrer war gegen 18.10 Uhr auf der Popenser Straße unterwegs und wollte nach rechts auf einen Parkplatz fahren. Beim Abbiegen stieß er auf dem Radweg mit einer 36-jährigen E-Scooter-Fahrerin zusammen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

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