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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Wohnwagen aufgebrochen
Esens - Auto beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Wohnwagen aufgebrochen

Unbekannte haben auf einem Campingplatz in Friedeburg zwei Wohnwagen aufgebrochen. Die Täter verschafften sich in der Straße Schwarzer Berg zwischen Sonntag, 28. Juni, und Samstag, 11. Juli, gewaltsam Zutritt zu den Wohnwagen und durchwühlten sie. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Esens - Auto beschädigt

Am Hafen in Bensersiel ist ein Auto beschädigt worden. Zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, zerkratzten Unbekannte auf dem Insel-Großraumparkplatz die Heckklappe eines silbernen VW California Beach. Der entstandene Schaden liegt bei rund 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04971 926500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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