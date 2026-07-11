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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 11.07.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Straßenzug mit Graffiti beschmiert

Zwischen Freitagmittag und Samstag, 10:00 Uhr, wurden in der Zingelstraße in Aurich diverse Stromkästen sowie Gebäudeteile mittels Graffiti beschmiert. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941-6060.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Betrunken gefahren

Polizeibeamte kontrollierten in den frühen Morgenstunden auf der Wittmunder Straße einen Honda NSX und mussten hierbei feststellen, dass die 48-jährige Fahrzeugführerin aus Chemnitz alkoholisiert war. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,3 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Nach Zusammenstoß mit Pedelec geflüchtet

Am Freitagmittag, gegen 11.45 Uhr, gab es am Kreisverkehr an der Oldersumerstraße einen Zusammenstoß zwischen einem Pedelec und einem schwarzen BMW. Der 36-jährige Pedelecfahrer stürzte hierbei und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher im BMW setzte seine Fahrt unerlaubterweise fort und ist derzeit unbekannt. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Aurich unter 04941-6060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle

Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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