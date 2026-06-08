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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Ribnitz-Damgarten (LK Vorpommern-Rügen) (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Freitag, dem 5. Juni, im Zeitraum zwischen etwa 08:30 Uhr und 14:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Bungalow im Petersdorfer Weg in Ribnitz-Damgarten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Täter in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Angaben zum möglichen Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und Spurensicherung zum Einsatz. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Petersdorfer Weges bemerkt haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821/ 8750 oder über die Onlinewache unter: www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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