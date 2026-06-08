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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizei berät bei Seniorenmesse am 11.06.

POL-NB: Polizei berät bei Seniorenmesse am 11.06.
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Neubrandenburg (ots)

Am kommenden Donnerstag, 11.06.2026, wird die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bei der Seniorenmesse im Neubrandenburger Haus der Kultur und Bildung (HKB) vertreten sein. Am Stand 37 werden die Polizisten zwischen 10 und 16 Uhr dazu aufklären, wie Haus und Wohnung am besten vor Einbrechern geschützt werden können.

Die verantwortliche Hauptkommissarin Kathleen Witt wird nicht nur etwas zu mechanischen und elektronischen Sicherungsmöglichkeiten in der Theorie erklären, sondern mit Exponaten vorführen, wie gesichert werden kann.

Vor Ort kann unsere kriminalpolizeiliche Präventionsberaterin auch auf mögliche Vor-Ort-Termine im eigenen Zuhause angesprochen werden, denn am Ende ist ja jede Immobilie individuell. Hilfreich können solche Begehungen vor Ort auch für diejenigen sein, die schon mal Opfer eines Einbruchs oder eines Einbruchsversuchs geworden sind und nun nachrüsten möchten.

Wer die Seniorenmesse nicht besuchen kann, aber dennoch fachliche Fragen hat bzw. Hilfe benötigt, kann sich wochentags unter folgender Telefonnummer an Kriminalhauptkommissarin Kathleen Witt wenden: 0395 / 55825134 (bitte bei Nicht-Erreichbarkeit die Kontaktdaten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.) Die Beratungsstelle ist auch per Mail erreichbar: kripoberatung.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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