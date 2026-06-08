Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Angreifer verletzen 23-Jährigen mit Steinen - Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots)

Am Sonnabend kurz nach Mitternacht sind Beamte der Neubrandenburger Polizei in der Ikarusstraße zum Einsatz gekommen. Eine Gruppe aus mehreren jungen Leute hatte zusammen mit Zeugen Hilfe geholt, nachdem ein 23-jähriger Deutscher aus dieser Gruppe mutmaßlich von mehreren Personen aus einer anderen Gruppe mit Flaschen und Steinen attackiert wurde. Die Täter flüchteten danach.

Der Verletzte wurde in die Klinik gebracht, wo sein Zustand zum Zeitpunkt des Auffindens als lebensbedrohlich eingestuft wurde.

Kurz vor Mitternacht soll es nahe des Einkaufscenters im Juri-Gagarin-Ring möglicherweise ein Streitgespräch zwischen der Gruppe aus Deutschen - zu denen das Opfer gehörte - und der Angreifergruppe, die von Zeugen vor Ort als arabische Phänotypen beschrieben wurden, gegeben haben. Die Gruppe mit dem späteren Opfer ging zur Ikarusstraße, wo rund um Mitternacht von Freitag auf Sonnabend die Tatverdächtigen auftauchten und den jungen Mann mit Steinen und Flaschen beworfen haben sollen. Diese trafen ihn auch, wodurch er seine schweren Verletzungen erlitt.

Die Polizei konnte vor Ort zwar bereits Zeugen des Vorfalls befragen. Wer dennoch weitere sachdienliche Hinweise zu den Tätern hat und diese vielleicht weglaufen sah, wendet sich bitte an die Polizei unter 0395 / 5582 5224 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mv.net

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