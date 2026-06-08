Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Besitzer und Polizei vermasseln Einbrechern die Tour

Demmin (ots)

Gestern Abend gegen 23.20 Uhr hat der Besitzer eines stillgelegten Firmengeländes in Demmin, Meyenkrebs, die Polizei gerufen, weil er auf seinem Gelände Einbrecher vermutete. Als die Beamten ankamen, hatte der Mann sein Gelände per Wärmebild bereits gescannt und zwei Männer entdeckt, die nichts in dem Bereich zu suchen haben. Die Polizisten gingen auf das Grundstück und stellten die Männer. Beide sind 41 Jahre alt, Deutsche und einer von ihnen ist mehrfach polizeibekannt. Was die beiden dort genau suchten, bleibt zu ermitteln. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen und es ist auch kein Sachschaden entstanden. Ohne das pfiffige Vorgehen des Besitzers und das schnelle Eingreifen der Polizei wäre das am Ende sicher anders gewesen.

Die Tatverdächtigen kamen für weitere Maßnahmen mit aufs Revier. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Männer das Demminer Revier wieder verlassen.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

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