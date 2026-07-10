Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autofahrerinnen verletzt

Norden - Unfallflucht

Aurich - Außenspiegel beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrerinnen verletzt

Zwei Autofahrerinnen sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Gegen 15.55 Uhr fuhr eine 27 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin auf der Langefelder Straße und wollte die Esenser Straße überqueren. Sie übersah nach ersten Erkenntnissen eine 74-jährige Opel-Fahrerin, die auf der Esenser Straße in Richtung Aurich unterwegs war, und stieß mit ihr zusammen. Die 74-jährige Opel-Fahrerin wurde schwer verletzt, die 27-jährige Mitsubishi-Fahrerin leicht. Sie kamen ins Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Norden - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag auf einem Parkplatz in Norden. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr vor einem Baumarkt an der Bundesstraße 72 einen blauen Mercedes GLC. Der Verursacher flüchtete unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Außenspiegel beschädigt

Eine Unfallflucht hat sich auf der Oldersumer Straße in Aurich ereignet. Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Richtung stadteinwärts auf Höhe der Hausnummer 15 gegen den Außenspiegel eines geparkten Mitsubishi Space Star. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

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