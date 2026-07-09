Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich (OT Brockzetel) - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Aurich (ots)

Aurich (OT Brockzetel) - Schwerer Verkehrsunfall

Im Auricher Ortsteil Brockzetel hat sich am Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 12.35 Uhr ein 61 Jahre alter Mazda-Fahrer auf der Siedlerstraße in Richtung Landreiterweg. Beim Überqueren der Brockzeteler Straße übersah der Fahrer die Vorfahrt einer 31-jährigen VW-Fahrerin. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der 61-jährige Mazda-Fahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine 77-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt, eine 26-jährige Mitfahrerin sowie zwei Kinder auf der Rücksitzbank leicht. Die 31-jährige Fahrerin des VW und zwei mitfahrende Kinder wurden leicht verletzt. Alle Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Bereich des Unfalls war bis in den Nachmittag gesperrt.

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