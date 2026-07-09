Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Einbruch

Norden - Auto zerkratzt

Aurich - Berauscht gefahren

Krummhörn - Von Fahrbahn abgekommen

Wiesmoor - Unter Betäubungsmitteleinfluss Unfall verursacht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Einbruch

Nach einem Einbruch in Großefehn sucht die Polizei Zeugen. Zwischen vergangenen Mittwoch und Mittwoch dieser Woche verschafften sich in der Tunger Straße unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem derzeit leerstehenden Gebäude. Sie entwendeten Dekorationsartikel und Küchenutensilien. Zeugen werden gebeten, sich unter 04941 606215 bei der Polizei zu melden.

Norden - Auto zerkratzt

In Norden haben unbekannte Täter einen Pkw beschädigt. Die Unbekannten zerkratzten auf einem Anwohnerparkplatz in der Friesenstraße einen schwarzen VW. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Montag, 20 Uhr, und Mittwoch, 20.10 Uhr. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Berauscht gefahren

Am Mittwoch ist ein Autofahrer berauscht durch Aurich gefahren. Polizeibeamten hielten die 20-jährige Autofahrerin auf der Emder Straße an und kontrollierten sie. Die Polizisten stellten während der Kontrolle fest, dass die Fahrerin unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test verlief positiv auf Kokain. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen sie eingeleitet.

Krummhörn - Von Fahrbahn abgekommen

In der Krummhörn ist am Mittwoch ein Autofahrer von der Straße abgekommen. Ein 84-jähriger Fahrer eines Nissan war gegen 14.45 Uhr auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Rysum unterwegs. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 84-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Aurich - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Mittwoch haben Polizeibeamte in Aurich einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 41 Jahre alte Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Wiesmoor - Unter Betäubungsmitteleinfluss Unfall verursacht

Ein Pedelec-Fahrer hat am Mittwoch in Wiesmoor einen Unfall verursacht. Der 25 Jahre alte Zweiradfahrer wollte gegen 18 Uhr die Oldenburger Straße in Richtung Amselweg überqueren. Er übersah einen 66-jährigen Autofahrer, der in Richtung Remels unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Während der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 25-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

Osteel - Unfallflucht

Ein Unfallverursacher ist in Osteel geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß in der Nordfriesenstraße gegen den Zaun eines Wohnhauses. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unbekannte. Der Unfall ereignete sich zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04934 910590 entgegen.

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