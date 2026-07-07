Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - E-Bike gestohlen

Friedeburg - Einbruch auf Campingplatz

Neuharlingersiel - Vandalismus beim Kurverein

Esens - Auto zerkratzt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - E-Bike gestohlen

Im Auricher Weg in Friedeburg kam es am Wochenende zu einem Diebstahl. Unbekannte entwendeten zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr auf dem Festgelände des Schützenfestes in Wiesede ein braunes Damen-Pedelec von Hercules. Hinweise auf den Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei unter 04465 945780 entgegen.

Friedeburg - Einbruch auf Campingplatz

Auf einem Campingplatz in Friedeburg hat sich in der Nacht zu Montag ein Einbruch ereignet. Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Verwaltungsgebäude der Campinganlage in der Straße Schwarzer Berg. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Bargeld gestohlen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Neuharlingersiel - Vandalismus beim Kurverein

In Neuharlingersiel kam es am Wochenende zu Sachbeschädigungen. Zwischen Freitag und Montag beschädigten Unbekannte in der Edo-Edzards-Straße die Fensterscheibe eines Gebäudes des Kurvereins. Vor dem Gebäude wurde zudem ein Pkw zerkratzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Esens - Auto zerkratzt

Unbekannte haben am Montag ein Auto in Esens zerkratzt. Zwischen 12.15 Uhr und 12.35 Uhr beschädigten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand auf einem Parkplatz am Herdetor einen Ford Tourneo. Der entstandene Schaden liegt bei rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

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