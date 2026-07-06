Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mountainbike gestohlen

Norden - Unfallflucht

Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norddeich - Mountainbike gestohlen

Ein hochwertiges Mountainbike wurde am Wochenende in Norddeich gestohlen. Ein bislang Unbekannter entwendete zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, vor einer Rehaklinik in der Badestraße ein grünes Cube Elektro-Mountainbike. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Verkehrsgeschehen

Norddeich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es vergangene Woche in Norddeich. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte im Zeitraum zwischen Mittwoch und Sonntag auf dem Parkplatz P3 in der Badestraße einen schwarzen VW Golf. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

In Aurich-Walle sind am Samstag ein E-Scooter-Fahrer und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Gegen 14.10 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Radweg der Emder Straße in Fahrtrichtung Aurich. In Höhe der Kreuzung Heuweg kollidierte er mit einer 55-jährigen Pedelec-Fahrerin, die ihm entgegenkam. Die Frau wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

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