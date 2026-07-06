PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Mountainbike gestohlen
Norden - Unfallflucht
Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norddeich - Mountainbike gestohlen

Ein hochwertiges Mountainbike wurde am Wochenende in Norddeich gestohlen. Ein bislang Unbekannter entwendete zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, vor einer Rehaklinik in der Badestraße ein grünes Cube Elektro-Mountainbike. Die Polizei bittet unter 04931 9210 um Hinweise.

Verkehrsgeschehen

Norddeich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es vergangene Woche in Norddeich. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte im Zeitraum zwischen Mittwoch und Sonntag auf dem Parkplatz P3 in der Badestraße einen schwarzen VW Golf. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

In Aurich-Walle sind am Samstag ein E-Scooter-Fahrer und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Gegen 14.10 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem E-Scooter auf dem Radweg der Emder Straße in Fahrtrichtung Aurich. In Höhe der Kreuzung Heuweg kollidierte er mit einer 55-jährigen Pedelec-Fahrerin, die ihm entgegenkam. Die Frau wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 10:29

    POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 05.07.2026

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Südbrookmerland - Heuballen in Brand zu setzen versucht Durch einen geschädigten Landwirt wurden mehrere, dem Augenschein nach Brandlöcher in der Silagefolie eines Rundballens auf seinem Feld in Wiegboldsbur festgestellt und der Polizei gemeldet. Dem Anschein nach ist hier versucht worden, den ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 11:50

    POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 04.07.2026

    Aurich/Wittmund (ots) - Landkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich - Sachbeschädigung Unbekannte Täter haben in Plaggenburg einen Spielgeräteschuppen beschädigt. Zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Freitag, 06.05 Uhr, rissen die Täter mehrere Teerpappschindeln vom Vordach des Schuppens auf dem Gelände der Grundschule an der Esenser Straße ab. Die Polizei ...

    mehr
  • 03.07.2026 – 10:59

    POL-AUR: Wittmund - Autofahrer war alkoholisiert / Wittmund - Radfahrer verletzt

    Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Autofahrer war alkoholisiert Ein 63 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstag in Wittmund von der Polizei angehalten worden. Der Mann fuhr gegen 15.30 Uhr durch den Ortsteil Eggelingen, als die Beamten ihn stoppten. Der 63-Jährige hatte einem Atemalkoholwert von über 1,0 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren