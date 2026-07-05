Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 05.07.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Heuballen in Brand zu setzen versucht

Durch einen geschädigten Landwirt wurden mehrere, dem Augenschein nach Brandlöcher in der Silagefolie eines Rundballens auf seinem Feld in Wiegboldsbur festgestellt und der Polizei gemeldet. Dem Anschein nach ist hier versucht worden, den Rundballen in Brand zu setzen. Die strafrechtlichen Ermittlungen wurden aufgenommen und mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich (04941 6060) zu melden.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Gegen Hausmauer gefahren und geflüchtet

Am Samstagmittag kam es gegen 12:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Hobbymarktes am Ritzweg in Moordorf zu einer Beschädigung der Hausecke des Marktes. Ein weißer Transporter mit Anhänger ist beim Befahren des Parkplatzes vermutlich dagegen gefahren. Anstatt sich jedoch um den Schaden zu kümmern, entfernte sich das Gespann in unbekannte Richtung. Zeugen werden um Hinweise an die Polizei Aurich (04941 6060) gebeten.

Großefehn - Treppenaufgang beschädigt und geflüchtet

In der Zeit von Donnerstag, 25.06.2026, bis Donnerstag 02.07.2026, wurde ein der Straße 'An der Seefahrtschule' in Timmel die Mauer eines Treppenaufganges beschädigt und verschoben. Verantwortlich dafür könnte ein Fahrzeug gewesen sein, dessen Fahrer sich jedoch nicht weiter um den Schaden bemühte. Auch hier werden Zeugen gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizei Wiesmoor (04944 914050) mitzuteilen.

Altkreis Norden

-keine presserelevanten Ereignisse-

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

-keine presserelevanten Ereignisse-

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Pkw-Fahrer stand unter Einfluss

Am Freitagabend, kurz vor Mitternacht, kontrollierte eine Funkstreife der Polizei in der Heseler Straße den Fahrer eines Hyundai. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 41 Jahre alte Fahrer aus dem Landkreis Verden unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab zunächst einen Wert von über 0,7 Promille. Ein weiterer Test ergab, dass der Fahrer zudem unter dem Einfluss von Kokain stand. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

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