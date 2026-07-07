Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Sachbeschädigung

Großefehn - Unfallflucht

Südbrookmerland - Unfallflucht

Osteel - Reisemobil in Brand geraten

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Sachbeschädigung

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Wochenende in Aurich. Unbekannte beschädigten zwischen Freitag und Montag im Extumer Weg mehrere Fensterscheiben eines Schulgebäudes. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in Großefehn kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Zwischen 8.50 Uhr und 9.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer vor einem Drogeriemarkt im Postweg einen schwarzen VW ID4 an der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher fuhr davon, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Südbrookmerland - Unfallflucht

In Uthwerdum hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß zwischen 12.10 Uhr und 21.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Uthwerdumer Straße gegen einen ordnungsgemäß geparkten grauen VW Passat. An der Fahrzeugfront und der linken hinteren Fahrzeugseite entstand ein erheblicher Schaden, der auf eine fünfstellige Summe beziffert wird. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Brandgeschehen

Osteel - Reisemobil in Brand geraten

Im Adeweg in Osteel ist am Montagabend ein Fahrzeug in Brand geraten. Passanten alarmierten gegen 19.50 Uhr die Leitstelle. Auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers hatte ein Campervan aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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