Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 04.07.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Sachbeschädigung

Unbekannte Täter haben in Plaggenburg einen Spielgeräteschuppen beschädigt. Zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr, und Freitag, 06.05 Uhr, rissen die Täter mehrere Teerpappschindeln vom Vordach des Schuppens auf dem Gelände der Grundschule an der Esenser Straße ab. Die Polizei Aurich bittet um Hinweise unter Tel. 04941-6060.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - PKW auf Parkplatz beschädigt, Zeugen gesucht

Am Freitag, zwischen 17.00 Uhr und 17.10 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Auricher Straße in Moordorf zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte den Pkw Hyundai der Anzeigenerstatterin im Bereich des Kofferraumdeckels. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aurich unter Tel. 04941-6060 zu melden.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 46-jähriger Autofahrer war am späten Freitagabend alkoholisiert in Grimersum unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten den Mann gegen 23 Uhr in der Wirdumer Straße, nachdem er zuvor mit seinem VW eine Gebäudewand beschädigt hatte. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte bei dem 46-Jährigen eine erhebliche Alkoholisierung von über zwei Promille fest. Darüber hinaus ergab sich, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

- keine presserelevanten Ereignisse -

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitagabend, gegen 20.50 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen weißen Passat auf der Burhafer Straße in Wittmund-Blersum. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Sowohl gegen den 25-jährigen Fahrer aus Wittmund als auch gegen den nicht anwesenden Halter wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Friedeburg - Körperverletzung auf Schützenfest

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01.57 Uhr, wurde die Polizei zum Schützenfestgelände in Friedeburg, Ortsteil Wiesede, gerufen. Dort hatte ein 26-jähriger Wiesmoorer einem 33-jährigen Mann aus Wiesmoor mit der Faust unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Das Opfer wurde leicht verletzt. Beide Personen waren alkoholisiert. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - PKW auf Parkplatz beschädigt, Zeugen gesucht

Bereits in der Zeit vom 29.06.2026, 19.00 Uhr, bis 30.06.206, 10.00 Uhr, wurde ein Audi Q5 aus Wittmund auf dem Parkplatz eines Supermarktes, an der Esenser Straße 58 in Wittmund, durch einen anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04662-9110 zu melden.

Neuharlingersiel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag wurde in dem Zeitraum von 11.00 Uhr bis 12.12 Uhr in der Edo-Edzards-Straße in Neuharlingersiel ein geparkter Audi Q3 aus Friesland durch einen anderen PKW an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04462-9110 zu melden.

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