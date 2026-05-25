Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall auf der Rheinischen Straße: E-Scooterfahrer stirbt nach Sturz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0409

In der Nacht zum Sonntag (24.05.) stürzte ein Mann in der nördlichen Innenstadt mit seinem E-Scooter. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er verstarb.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 55-jähriger Dortmunder gegen 0.30 Uhr mit seinem E-Scooter den Gehweg neben der Rheinischen Straße in Richtung Westen. Nachdem er die Ottostraße überquerte, wollte er erneut auf den Gehweg fahren. Dabei stieß er mit dem erhöhten Bordstein zusammen.

Der Mann stürzte und schlug mit dem Kopf auf den Boden auf. Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe, trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Dortmunder im Krankenhaus. Einen Helm trug der Dortmunder nicht.

In einer Einkaufstasche am Lenker des E-Scooters fanden die Einsatzkräfte eine halbvolle Wodkaflasche. Die Beamten ordneten daher eine Blutprobe an. Die Unfallaufnahme erfolge durch das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Dortmund.

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