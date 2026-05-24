Polizei Dortmund

POL-DO: Hammer Klimacamp - Beginn des Aufbaus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0408

Der Aufbau des Klimacamps in Hamm hat am Sonntag, 24. Mai, im Lippepark in Hamm-Herringen begonnen. Rund 50 Teilnehmende waren vor Ort. Besondere Vorkommnisse gab es nicht. Es kam zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei war unter anderem mit mobilen Kommunikationsteams für alle Bürgerinnen und Bürger vor Ort ansprechbar. Bei besonderen Ereignissen im Zusammenhang mit dem Klimacamp wird weiterhin an dieser Stelle berichtet.

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