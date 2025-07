Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Vortäuschen einer finanziellen Notlage

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen sowie mögliche Geschädigte für mutmaßliche Betrugsdelikte am Freiburger Hauptbahnhof, durch das Vortäuschen einer finanziellen Notlage.

Am 26.06.2025 gegen 20:15 Uhr wurden am Hauptbahnhof Freiburg mehrere Personen durch einen Mann angesprochen und unter Vortäuschen einer finanziellen Notlage nach Geld für eine Fahrkarte gefragt. Bei dem Mann handelt es sich um einen etwa 1,65m großen Mann mit schwarzem Vollbart und südosteuropäischem Aussehen. Da es sich bei solch einem Vorgehen um einen Betrug handeln könnte, ermittelt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein in diesem Fall. Personen, welche so ein Fall selbst erlebt oder beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein unter der Rufnummer 07628/8059-0 zu melden

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell