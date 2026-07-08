Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norddeich - Einbruch in Seehundstation

Aurich - Diebstahl auf Baustelle

Südbrookmerland - Nach Unfall schwer verletzt

Dornum - Mann auf E-Scooter gestoppt

Norden - Mann schwer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norddeich - Einbruch in Seehundstation

In der Nacht auf Dienstag ist in Norddeich eingebrochen worden. Unbekannte verschafften sich in der Straße Dörper Weg gewaltsam Zutritt zu der dortigen Seehundstation und durchwühlten die Büroräumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld. Zeugen, die in der Nacht auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei Norden zu melden.

Aurich - Diebstahl auf Baustelle

Von einer Baustelle in Aurich ist Kraftstoff entwendet worden. Bislang Unbekannte betraten unbefugt eine Baustelle in der Uthlandshörner Straße und brachen den Tankdeckel eines Lkw auf. Die Täter zapften ungefähr 500 Liter Diesel ab. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Traktors mit Anhänger gegen 15.20 Uhr auf der Auricher Straße (Bundesstraße 72) in Fahrtrichtung Moordorf. In Höhe der Hausnummer 166 lösten sich aus bislang ungeklärter Ursache Teile der Anhängerkonstruktion, darunter eine Stange sowie die Abdeckplane. Die Stange wurde in den Gegenverkehr geschleudert und durchschlug die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Lastkraftwagens. Der 39-jährige Lkw-Fahrer wurde von der Stange getroffen und schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Dornum - Mann auf zu schnellem E-Scooter gestoppt

Am Dienstag ist ein Mann in Dornum vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Polizeibeamte wollten den Fahrer eines E-Scooters gegen 11.45 Uhr in der Hafenstraße kontrollieren, da an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Beim Erblicken der Einsatzkräfte ergriff der Mann die Flucht. Kurze Zeit später konnten die Beamten den 24-Jährigen in einem Garten ausfindig machen, wo er sich in einem Strandkorb versteckt hatte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Haftpflichtversicherungsschutz bestand. Zudem war der E-Scooter technisch verändert worden, sodass er eine höhere Geschwindigkeit als zulässig erreichen konnte. Es bestand außerdem der Verdacht, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 24-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Norden - Mann schwer verletzt

In Norden ist am Dienstag ein Mann schwer verletzt aufgefunden worden. Gegen 15 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Gebäude in der Norddeicher Straße gerufen. Es stellte sich heraus, dass ein 42-jähriger Mann mit der Verglasung eines Wohnhauses, gegenüber einem Schulgebäude, kollidiert war. Neben dem Verletzten befand sich ein schwarzes Herrenfahrrad. Der 42-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04931 210 bei der Polizei Norden zu melden.

Großefehn - Traktor landet im Kanal

In Großefehn ist am Dienstag ein Traktor in einem Kanal gelandet. Ein 76-jähriger Traktor-Fahrer war gegen 21.10 Uhr auf der Straße Im Unterende Nord in Richtung Auricher Landstraße unterwegs. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts blockierte die Lenkung des Fahrzeugs. Der Traktor geriet über die Berme und fuhr in den anliegenden Kanal. Der 76 Jahre alte Fahrer konnte sich, mit Hilfe von Ersthelfern, aus der Fahrerkabine retten. Er wurde leicht verletzt. Der Traktor wurde geborgen.

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