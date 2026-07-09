Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Pkw beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Neuharlingersiel - Pkw beschädigt

Unbekannte Täter haben in Neuharlingersiel ein Auto beschädigt. Die Täter zerkratzten auf einem Parkplatz in der Deichringstraße einen blauen Renault an der Fahrer- und Beifahrertür. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag und Mittwoch. Die Polizei Esens nimmt unter 04971 926500 Hinweise zu den Tätern entgegen.

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