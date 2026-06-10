Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Brand auf Balkon eines Wohnhauses

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Dienstagabend (09.06.2026) gegen 22:30 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim. Eine Nachbarin hatte zunächst Rauchgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Alarmierte Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stellten vor Ort ein offenes Feuer auf einem Balkon des Mehrparteienhauses fest. Wehrkräfte konnten zügig das Feuer löschen. Zwei Bewohner der betroffenen Wohnung wurden vorsorglich vom Rettungsdienst versorgt. Ein Regal sowie ein Karton auf dem Balkon wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen, der Sachschaden wird auf einen niedrigen zweistelligen Betrag geschätzt. Am Haus selbst entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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