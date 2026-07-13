Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - E-Scooter gestohlen

Großheide - Kleinkraftrad-Fahrer gestürzt

Norddeich - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Scooter gestohlen

In Aurich-Sandhorst ist am Wochenende ein E-Scooter gestohlen worden. Unbekannte entwendeten das gesichert abgestellte Elektrokleinstfahrzeug vor einem Mehrfamilienaus in der Wiesenstraße. Die Tatzeit ist zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Kleinkraftrad-Fahrer gestürzt

In Großheide kam es am Sonntag zu einem Verkehrsunfall. Ein 73 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrads fuhr gegen 14 Uhr auf dem Jägerpfad in Richtung Königsweg. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte der Mann. Er und sein 27-jähriger Sozius wurden leicht verletzt. Der 73-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Norddeich - Unfallflucht

Nach einem Parkplatzunfall in Norddeich sucht die Polizei Zeugen. Am Sonntag zwischen 16.15 Uhr und 16.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer vor einem Supermarkt an der Norddeicher Straße einen grauen Mercedes B 180. Vermutlich entstand der Schaden beim Öffnen einer Autotür. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

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