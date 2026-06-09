Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Unbekannte entwenden Geldbörse

Bünde (ots)

(jd) Eine Seniorin aus Bünde befand sich gestern (08.06.), um 14.00 Uhr zum Einkaufen in einem Geschäft an der Bahnhofstraße. Die Frau hatte ihre Handtasche an ihrer Gehhilfe befestigt. Während sie nach einigen Waren in der Auslage schaute, wurde sie von einer ihr unbekannten Frau angesprochen. Wenig später stellte die Bünderin dann an der Kasse fest, dass ihre Geldbörse, die sich in der Handtasche befunden hatte, fehlte. Darin befanden sich neben Bargeld persönliche Ausweisdokumente. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell