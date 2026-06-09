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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Rollerfahrer fährt auf Mercedes auf

Löhne (ots)

(jd) Am Montag (08.06.) ereignete sich an der Löhner Straße ein Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen fuhr gegen 13.45 Uhr mit seinem Roller in Richtung Ringstraße. Unmittelbar vor ihm befand sich ein Mercedes, der von einem 45-jährigen Mann aus Bad Oeynhausen gefahren wurde. Verkehrsbedingt musste der 45-Jährige auf Höhe der Mühlenstraße abbremsen. Der Rollerfahrer nahm dies offenbar zu spät wahr und fuhr auf den Mercedes auf. Daraufhin stürzte der Bad Oeynhauser auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Mit einem hinzugerufenen Rettungswagen wurde er zur Behandlung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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