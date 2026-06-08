Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Einfamilienhaus ein - Hochpreisiger Schmuck entwendet

Herford (ots)

(jd) Die kurze Abwesenheit der Eigentümer nutzten bisher Unbekannte, um am Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Bandelstraße einzudringen. Sie gelangten in das Haus und durchwühlten Schränke im Schlafzimmer. Von dort nahmen sie diverse hochpreisige Schmuckstücke an sich, darunter Goldringe, Diamantanhänger und eine Uhr. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich. Der Tatzeitraum wird eingegrenzt auf die Zeit zwischen Freitag, 11.00 Uhr und Sonntag (07.06.), 7.00 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Bandelstraße etwas Auffälliges gesehen haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

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