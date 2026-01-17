Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt - Führerschein sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund defekter Beleuchtung an seinem 5er BMW sollte ein 31jähriger Serbe aus Gelsenkirchen am Freitag, 16.01.2026, gegen 23:15 Uhr, in Heßler angehalten und kontrolliert werden. Bei Erblicken der Polizei beschleunigte der Tatverdächtige sein Fahrzeug massiv und hielt auch nicht nach Einschalten von Anhaltezeichen, sowie Blaulicht und Martinshorn an. Der verfolgende Funkstreifenwagen verlor den BMW aufgrund der hohen Geschwindigkeit kurzzeitig außer Augen, konnte das Fahrzeug aber nach wenigen Sekunden wieder aufnehmen. Der BMW brach bei einem Abbiegevorgang aus, geriet in den Gegenverkehr, konnte aber gerade noch abgefangen werden. Glücklicherweise befand sich auf der Gegenseite kein Fahrzeugverkehr. Nach erneuter Beschleunigung in rücksichtsloser Weise hielt der BMW in Höhe der Holtgrawenstraße an. Die Beamten forderten den Fahrer auf, auszusteigen und fesselten diesen, um eine weitere Flucht zu verhindern. Mit im Fahrzeug befand sich die 26jährige Lebensgefährtin des Fahrers. Ein Alkotest beim 31jährigen verlief positiv. Während der Maßnahme erschienen einige Familienangehörige und störten in aggressiver Weise die einschreitenden Beamten, so dass Unterstützungskräfte gerufen werden mussten. Diese erteilten den unbeteiligten Personen Platzverweise. Das Fahrzeug wurde dem Halter vor Ort übergeben. Den 31jährigen erwarten ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

