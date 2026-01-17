PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt - Führerschein sichergestellt

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund defekter Beleuchtung an seinem 5er BMW sollte ein 31jähriger Serbe aus Gelsenkirchen am Freitag, 16.01.2026, gegen 23:15 Uhr, in Heßler angehalten und kontrolliert werden. Bei Erblicken der Polizei beschleunigte der Tatverdächtige sein Fahrzeug massiv und hielt auch nicht nach Einschalten von Anhaltezeichen, sowie Blaulicht und Martinshorn an. Der verfolgende Funkstreifenwagen verlor den BMW aufgrund der hohen Geschwindigkeit kurzzeitig außer Augen, konnte das Fahrzeug aber nach wenigen Sekunden wieder aufnehmen. Der BMW brach bei einem Abbiegevorgang aus, geriet in den Gegenverkehr, konnte aber gerade noch abgefangen werden. Glücklicherweise befand sich auf der Gegenseite kein Fahrzeugverkehr. Nach erneuter Beschleunigung in rücksichtsloser Weise hielt der BMW in Höhe der Holtgrawenstraße an. Die Beamten forderten den Fahrer auf, auszusteigen und fesselten diesen, um eine weitere Flucht zu verhindern. Mit im Fahrzeug befand sich die 26jährige Lebensgefährtin des Fahrers. Ein Alkotest beim 31jährigen verlief positiv. Während der Maßnahme erschienen einige Familienangehörige und störten in aggressiver Weise die einschreitenden Beamten, so dass Unterstützungskräfte gerufen werden mussten. Diese erteilten den unbeteiligten Personen Platzverweise. Das Fahrzeug wurde dem Halter vor Ort übergeben. Den 31jährigen erwarten ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 09:27

    POL-GE: Streit unter Betrunkenen endet mit Messerstich

    Gelsenkirchen (ots) - Eine 45jährige Gelsenkirchenerin und ein 41jähriger Gelsenkirchener konsumierten in der Wohnung der Frau gemeinsam alkoholische Getränke. Im Verlauf des Abends, des Freitag, 16.01.2025, habe der Mann dann alkoholbedingt ein unkontrolliertes Verhalten gezeigt und es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Streit mündete in Gewalttätigkeiten zunächst zum Nachteil der 45jährigen. ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 09:13

    POL-GE: Widerstand nach Verweigerung der Personalien

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitagabend, 16.01.2026, kam es gegen 21:00 Uhr in Gelsenkirchen Ückendorf in Höhe des Cafe del Sol zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Rahmen der Unfallaufnahme sollten Zeugen festgestellt und befragt werden. Da eine 44jährige Gelsenkirchenerin die Befragung anderer Zeugen störte und ungefragt deren Aussagen korrigierte, wurde sie darauf hingewiesen, zu warten. Die 44jährige Zeugin gab an, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren