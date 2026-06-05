Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Flucht - PKW landet auf dem Dach und der Fahrer entfernt sich von der Unfallstelle

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Löhne (ots)

(um) In der Nacht zum Feiertag (04.06.), am frühen Morgen um 03:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall der besonderen Art auf der Koblenzer Straße in Höhe der Einmündung In der Schlage. Ein 18-jähriger Fahrer aus Herford fuhr mit dessen PKW Seat auf der Koblenzer Straße Richtung Süden (Herford). In Höhe der besagten Einmündung geriet das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache bei Regen und nasser Fahrbahn nach rechts in den Graben. In dem weiteren Verlauf der unkontrollierten Fahrt stieß der PKW mit einem Geländer am Geh- und Radweg zusammen. Dabei erlitt das Geländer und das Fahrzeug erhebliche Beschädigungen. Durch diesen Aufprall überschlug sich der Seat und landete letztendlich auf dem Dach und kam auf dem Radweg zum Liegen. Der junge Fahrer, wie sich später herausstellte, fuhr ohne eine entsprechende Fahrerlaubnis und der PKW war nicht versichert. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Mann aus Herford vom Unfallort und nahm die Kennzeichen des PKW mit. Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten vor Ort ergaben jedoch die Hinweise auf den 18-Jährigen und dessen Wohnanschrift. Der Fahrer konnte dort angetroffen werden und gab gegenüber den Polizeibeamten die Verunfallung und alles weitere zu. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die in diesen Tagen regnerischen Fahrbahnverhältnisse hin. Die an diesem Ort geltende Höchstgeschwindigkeit von erlaubten 70 km/h muss durch den Fahrzeuglenkenden bei starkem Regen angepasst werden. Aquaplaning ist ein nicht zu unterschätzender Gefahrenmoment, der die Haftung der Fahrbahn erheblich einschränken kann. In diesem Fall kommt erschwerend hinzu, dass die Versicherung des Fahrzeuges fehlte. Die Kosten des Unfalles trägt in diesen Fällen garantiert der Verursacher. In diesem Fall dauern die Ermittlungen an und das Fahrzeug stellte die Polizei sicher. Hinweise auf Alkohol oder Drogenkonsum ließen sich beim Fahrer nicht feststellen.

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