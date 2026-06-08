Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bäckerei - Unbekannte entwenden Tresor mit Bargeld

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Freitag (05.06.) bemerkte die Mitarbeiterin einer Bäckereifiliale am Alfred-Krupp-Weg gegen 3.40 Uhr einen Einbruch: Ein Tresor wurde von dem oder den unbekannten Tätern vollständig entwendet, zudem war der Lagerraum durchwühlt worden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass sich Einbruchspuren an einem Drive-In-Fenster befanden. Dieses Fenster gingen der oder die unbekannten Täter mit einem Werkzeug gewaltsam an, um in die Filiale zu gelangen. Der Schaden liegt insgesamt im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Zeit zwischen Donnerstagmittag und den frühen Morgenstunden des Freitags etwas Auffälliges gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

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