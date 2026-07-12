Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 12.07.2026

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Körperliche Auseinandersetzung

Südbrookmerland - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43-jährigen Mann aus Großheide und einem 40-Jährigen aus Südbrookmerland kam es am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, im Grenzweg. Dabei wollte der spätere Täter aus Großheide Müll im Grenzweg abladen. Als der 40-Jährige die Wegfahrt verhindern wollte, wurde er leicht vom PKW des Kontrahenten angefahren und am Handgelenk verletzt. Im anschließenden Streit fügte der Verursacher dem Opfer auch noch eine sog. Ohrfeige zu. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Berauscht ein Fahrzeug geführt

Aurich - Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte am Samstagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, einen 22-jährigen Mann aus Südbrookmerland, der mit seinem PKW die Emder Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle ergab ein Vortest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Altkreis Norden

Aggressives Verhalten auf Treckertreffen Rechtsupweg - Im Rahmen des Treckertreffens in Rechtsupweg kam es in der Nacht zu Sonntag, gegen 02:20 Uhr, zu einem Polizeieinsatz aufgrund des aggressiven Verhaltens eines Besuchers. Ein 17-Jähriger war zuvor durch sein Verhalten gegenüber anderen Gästen aufgefallen. Als Sicherheitskräfte ihn daraufhin des Veranstaltungsgeländes verweisen wollten, beleidigte und bedrohte er diese mehrfach. Im weiteren Verlauf musste der Besucher durch die Sicherheitskräfte fixiert werden. Dabei wurde die Jacke eines Mitarbeiters des Sicherheitsdienstes beschädigt. Der Jugendliche trat zudem ebenfalls in Richtung eines Polizeibeamten. Gegen den Jugendlichen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Marienhafe - Polizeibeamte kontrollierten am Samstagabend, gegen 21:00 Uhr, einen Jugendlichen, der mit einem Kleinkraftrad auf der Brookmerlander Straße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 15-jährige Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das genutzte Fahrzeug war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin muss er sich wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.

Landkreis Wittmund

Fehlanzeige

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell