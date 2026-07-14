POL-AUR: Esens - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Friedeburg - Wohnwagen aufgebrochen Unbekannte haben auf einem Campingplatz in Friedeburg zwei Wohnwagen aufgebrochen. Die Täter verschafften sich in der Straße Schwarzer Berg zwischen Sonntag, 28. Juni, und Samstag, 11. Juli, gewaltsam Zutritt zu den Wohnwagen und durchwühlten sie. Ob etwas gestohlen wurde, ist ...

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