Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Esens - Unfallflucht
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Esens - Unfallflucht
Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Esens. Am Montag zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz am Herdetor gegen den linken Außenspiegel eines Ford Fiesta. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.
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