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Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Esens. Am Montag zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz am Herdetor gegen den linken Außenspiegel eines Ford Fiesta. Es entstand Sachschaden. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

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