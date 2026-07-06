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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Sonntag (05.07.2026) gerieten zwei Personengruppen am Paul-Ben-Haim-Weg in eine Streitigkeit. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 18.00 Uhr liefen ein 56-Jähriger und eine 30-Jährige am Paul-Ben-Haim-Weg, als sie in Streit mit einem bislang unbekannten Täter und seinen fünf Begleitern gerieten. Der unbekannte Täter sprühte im Verlauf des Streits Pfefferspray in Richtung der 30-Jährigen. Außerdem schlug er dem 56-Jährigen einen Ast gegen das Schienbein. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter mit seinen Begleitern. Die 30-Jährige und der 56-Jährige wurden leicht verletzt. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Südländisches Erscheinungsbild, ca. 16 - 17 Jahre alt, kurze schwarze Haare, er trug ein blaues T-Shirt und eine lange schwarze Hose. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Mithilfe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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